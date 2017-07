Moto Z2 Force : Lenovo dévoile son smartphone haut de gamme ultra résistant

Après plusieurs mois de rumeur, Lenovo a finalement présenté ce mardi son nouveau smartphone Motorola, le Moto Z2 Force. Celui-ci reprend la ligne du Moto Z2 Play, déjà présenté en juin, mais avec un design plus solide.

L’an dernier, Motorola dévoilait sa nouvelle gamme de smartphones Z, compatibles avec les modules MotoMods qui permettent d’ajouter des fonctionnalités aux smartphones de Lenovo. Après les Moto Z, Z Play et Z Force de 2016, le constructeur cherche logiquement à renouveler sa gamme et a ainsi présenté ce mardi son nouveau Moto Z2 Force Edition. Il s’agit, comme le premier Moto Z Force, d’un smartphone particulièrement résistant, avec un écran annoncé comme incassable, ou une résistance à l’eau, notamment grâce à l’absence de prise audio jack 3,5 mm.

Du côté des autres caractéristiques, le Moto Z2 Force dispose d’un écran Amoled de 5,5 pouces affichant 2560 pixels par 1440, d’un processeur Snapdragon 835, le plus puissant de Qualcomm, de 4 Go de mémoire vive, de 64 Go de stockage et d’une batterie de 2730 mAh. Pour la photo, le smartphone est équipé d’un double capteur arrière de 12 mégapixels, permettant des effets Bokeh, et d’un capteur avant de 5 mégapixels pour les selfies.

Compte tenu de ses caractéristiques très haut de gamme, le Moto Z2 Force s’affiche à un tarif conséquent, à la hauteur de celui du Samsung Galaxy S8, par exemple. Il sera en effet commercialisé à partir du 10 août aux États-Unis, à 750 dollars. Ni prix ni disponibilité n'ont encore été annoncés pour le marché français.