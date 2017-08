En présentant son Moto Z2 Force, Motorola avait mis l’accent sur son écran dit incassable. Si aucun utilisateur ne s’est encore plaint du contraire, certains ont observé des rayures sur leur nouveau smartphone. Motorola s’explique.



C’est le cas d’Android Police qui détaille qu’un ongle suffit à endommager la dalle du Z2 Force. Motorola répond à PocketNow qu’« incassable ne signifie pas inrayable, et les rayures peuvent être subjectives. Motorola encourage l’utilisation de protection d’écran tierces afin d’apporter une résistance aux rayures. »



Le constructeur ajoute que c’est aussi la première fois qu’il utilise un design 3D pour sa dalle protectrice. Un choix qui, selon lui, rend le Z2 Force « plus compétitif avec les modèles vedette de la concurrence », avant d’ajouter que « l’unité que vous avez reçue [en test chez PocketNow, NDLR] était l’une des toutes premières et nous avons des améliorations que les consommateurs verront rapidement après son lancement. »



Malgré tout, lorsqu’un constructeur s’avance à proposer l’acquisition d’un accessoire tierce pour régler un problème, on peut avoir des doutes quant à la qualité intrinsèque du produit.



