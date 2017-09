Un nouveau solitaire sort sur disquette 3,5''

Le jeu vidéo de carte Solitaire renaît sous le nom de Shenzhen Solitaire grâce à Zack Barth. Lancé et financé la semaine dernière sur Kickstarter, le jeu est livré avec une disquette 3.5’’ et requiert au moins un PC 386 avec 640 ko de RAM, un VGA et une souris pour fonctionner.

Un retour aux sources

Shenzhen Solitaire, un minijeu inclus dans le jeu de programmation Shenzhen I/O, est développé par Zach Barth, le développeur indépendant derrière Zachtronics, connu notamment pour ses jeux destinés aux programmeurs à l’exemple de SpaceChem ou d’Infinifactory. Shenzhen Solitaire est pour Zach une source d’inspiration, un voyage spirituel à travers l’architecture informatique archaïque.

Une partie du code du nouveau Solitaire a été écrite dans un langage d’assemblage, un langage de bas niveau qui représente le langage machine et sur lequel les langages comme C sont construits. Zach Barth a consulté notamment le Graphics Programming Black Book de Michael Abrash de 1997 pour comprendre le langage. « C'est ce qu'il faut faire pour les gens qui jouent à nos jeux de puzzle » a-t-il plaisanté.

Sur Kickstarter, le projet avait besoin de 200 $ de financement. En quelques jours, il a récolté le double de son objectif.

>>> Lire aussi En 2016 Microsoft lance Solitaire sur iOS et Android