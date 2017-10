Le groupe The Academic utilise Facebook Live pour réaliser son clip

The Academic - Bear Claws (Live Looper Version)

C’est une grande première. Le groupe de musiciens irlandais The Academic vient de réussir à réaliser un clip vidéo de leur single « Bear Claws » sur Facebook. Le concept est très simple et le résultat est tout simplement impressionnant.

La bande a utilisé le délai de Facebook Live pour tourner le clip vidéo. Le délai de diffusion sur Facebook d’une vidéo en direct entraine en effet un retard de flux qui peut être de plusieurs secondes. The Academic en a profité pour créer une version en boucle et synchronisée de « Bear Claws ». La technique utilisée a par ailleurs été expliquée dans le préambule de la vidéo publiée sur la chaîne YouTube du groupe.

« Nous avons réorganisé chaque instrument utilisé dans " Bear Claws " pour l'adapter au délai de Facebook Live. Chaque boucle devient plus complexe au fur et à mesure que les instruments, les rythmes et les mélodies s’empilent. De plus, en projetant la vidéo en direct selon les séquences, nous avons créé un tunnel infini composé de toutes les boucles précédemment enregistrées », selon les explications de The Academic dans une vidéo sur YouTube.

La vidéo a comptabilisé près de 350 000 vues en un jour, sur YouTube.