[Promo] 1 an d'abonnement à Deezer Premium+ et une carte Fnac+ pour 60 €

Jusqu'au mercredi 26 juillet, à 06h00, le site Vente Privée vous propose une offre couplant un an d'abonnement au service de musique en ligne Deezer Premium+ et une carte Fnac+. Le tout est proposé à seulement 60 €, alors que l'abonnement à Deezer Premium+ est de 9,99 € par mois et que la carte Fnac+ à une valeur de 49 € par an. L'économie est donc de 108,88 €.

Le service Deezer Premium+ permet d'écouter 43 millions de titres de musique, sans publicité, sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, avec une qualité de 320 kbps en MP3. Il est également possible de télécharger les titres afin d'en profiter hors connexion. L'outil Flow de Deezer vous permet de découvrir de nouveaux artistes qui correspondent à vos goûts. Deezer vous donne même accès aux paroles de vos chansons préférées.

La carte Fnac+, quant à elle, vous permet de bénéficier de remises immédiates en magasin, d'offres promotionnelles, et surtout de la livraison gratuite en 1 jour ouvré pour toutes commandes effectuées sur le site Fnac.com (illimité et sans minimum d'achat). Elle vous donne également accès à des caisses prioritaires en magasin.