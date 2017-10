Il rejoue la musique de Super Mario à la calculatrice

Super Mario Bros se révèle l'un des jeux vidéo des plus inspirants de l’histoire. Alors que Super Mario Odyssey se fait attendre sur la Nintendo Switch, un fan incontesté du jeu d’arcade développé par Nintendo fait parler de lui sur Internet.



C’est sur la chaîne YouTube « It’s a small world » (« C’est un petit monde ») que l’équipe de Motherboard a repéré ce maestro. Il se spécialise dans la composition de musique utilisant des instruments improbables et a déjà publié une dizaine de vidéos sur sa chaîne. Ses instruments sont notamment constitués d’eau dans un récipient en verre, de stylos à bille ou encore d’un synthétiseur pour enfant. Dans sa vidéo publiée le 29 septembre, il vient de démontrer qu’il est possible de reproduire la musique de Super Mario Bros. avec quatre calculatrices.

Le maestro précise également dans la description de sa vidéo qu’il a utilisé deux modèles de calculatrices pour sa composition : une AR-7778 et une AR-8001.

>>> Lire aussi Super Mario Run : la mise à jour est disponible !

Dans les autres vidéos de sa chaîne, il a par exemple réussi à reproduire « Despacito » avec un bol d’eau ou « Sandstorm » de Darude avec un stylo à bille. Une autre vidéo le montre finalement reproduire les thèmes de la série Game of Thrones avec un synthétiseur pour enfant.