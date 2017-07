Le mythique clavier “Model F” est de retour et il n'est pas donné

Le clavier mécanique d’IBM Model F séduit encore de nombreux utilisateurs qui aiment son toucher. D’ailleurs, de nombreux modèles du même genre se basent sur son mécanisme. Les modèles disposant d’un interrupteur Cherry MX Blue se rapprochent du Model F d’IBM. Cependant, ils sont difficiles à trouver actuellement.

Joe Strandberg en a encore quelques modèles qu’il a remis à neuf. Il propose maintenant en précommandes deux variantes du Model F d’IBM : le F77 et le F62. Le premier affiche un format TKL ou « Ten Key Less ». Cependant, on retrouve un pavé numérique au-dessus des touches de direction. Le second présente une taille compacte avec un format « 60 % » qui compte près de 61 touches. Ils s’éloignent un peu du modèle original F en étant plus petits, mais le F77 et le F62 héritent des touches et du design en métal.

La configuration de base des deux modèles est proposée à 325 dollars alors qu’il faudra compter 399 dollars pour la personnalisation. La précommande ouvrira à partir du 31 juillet 2017. Les premiers lots de claviers sont déjà en production, mais la date de livraison n’a pas encore été communiquée.

