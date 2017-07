La Nasa ajoute 300 vidéos d’archives sur Youtube

Nasa vidéos historiques

La Nasa vient de partager un nombre considérable de vidéos sur la plateforme YouTube. Les passionnés d’aérospatiale pourront visionner des lancements datant d’il y a plusieurs années.

Le centre de recherche Armstrong Flight Research Center en Californie possédait ce véritable trésor depuis des années. Il possède en tout 500 vidéos historiques de la Nasa. Ce 18 juillet, le centre a ajouté 300 vidéos sur sa chaîne YouTube. Il lui reste encore 200 autres vidéos qui devraient être ajoutées dans les jours à venir.

Si les vidéos étaient déjà disponibles via Armstrong Flight Research Center, il fallait s’armer de patience avant de pouvoir les dénicher. La Nasa a décidé de les partager sur YouTube afin de les rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes.

Parmi les vidéos, on trouve des tests et des lancements qui remontent aux années 1970. La plupart d’entre elles sont très courtes (quelques secondes) et ne sont pas toujours de très bonne qualité. Toutefois, cela permet d’avoir un aperçu sur les événements forts et historiques de l’agence spatiale.



>>> Lire aussi : Les animations 3D dingues de la Nasa sont disponibles publiquement