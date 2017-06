Non, la NASA n'a pas (encore) découvert d'extraterrestres

Encelade, satellite de Saturne Credit: NASA/JPL/Space Science InstituteNon, la NASA ne va pas annoncer avoir découvert une forme de vie extraterrestre intelligente, contrairement à ce que voulait laisser croire la vidéo postée le 20 juin dernier par les Anonymous.

Dans une séquence d’une dizaine de minutes, le groupe d’activistes suggère que l’agence spatiale va annoncer publiquement la découverte d’une vie extraterrestre. Initialement publiée sur la chaîne Anonymous Central, cette vidéo s’est rapidement propagée à d’autres plateformes, à commencer par YouTube. Le buzz a pris une telle ampleur que le responsable des missions scientifiques de la NASA, le professeur Thomas Zurbuchen, a abordé la rumeur le 26 juin sur Twitter : « contrairement à certains rapports, la NASA n’a pas d’annonce en suspens concernant une vie extraterrestre. » Avant de poursuivre dans un autre tweet « sommes-nous seuls dans l’univers ? Même si nous ne le savons pas encore, nous avons des missions en cours qui pourraient aider à répondre à cette question fondamentale. »

Les Anonymous, la NASA et les extraterrestres

La vidéo des Anonymous ne s’appuie pas sur des documents volés, mais sur une déclaration faite par le même Thomas Zurbuchen en avril 2017, lors d’une audition intitulée « avancées dans la recherche de la vie ». Le scientifique y exposait les progrès de la NASA dans la recherche de la vie dans le cosmos. Il citait, entre autres, les milliers d’exoplanètes repérées par le télescope spatial Kepler, la récente découverte d’hydrogène dans les geysers du pôle Sud d'Encelade, satellite de Saturne, et la détection possible de vapeur d’eau émanant d’Europe, satellite de Jupiter.



Mais les Anonymous se sont concentrés sur un extrait de son discours, à savoir qu’en « prenant en considération toutes les différentes activités et missions conduites jusqu’à présent pour trouver de la vie extraterrestre, nous sommes sur le point de faire une découverte si intense, jamais vue dans l’histoire ». Il n’en fallait pas plus pour attiser les rumeurs les plus folles.



Que la NASA soit « sur le point de découvrir » de nouvelles formes de vies demeure bien éloigné de « a découvert », comme le précisent nos confrères de Space.com.