Qui veut envoyer son nom sur Mars ?

Si pour la plupart d’entre nous, le doux rêve de mettre les pieds sur la planète Mars parait peu probable, il semble toutefois possible d’y envoyer son nom. La Nasa propose en effet d’inscrire votre nom sur une micropuce qui sera envoyée sur la planète rouge l’année prochaine. L’année prochaine, la Nasa prévoit une nouvelle mission sur Mars baptisée InSight. L’agence spatiale américaine devrait effectuer un lancement en mai 2018. Un atterrisseur devrait ensuite se poser sur Mars afin d’en savoir plus sur cette planète mystérieuse.



L’appareil transportera également une paire de micropuces en silicone sur lesquelles seront gravés les noms de centaines de milliers de personnes. Pour faire la demande et voir son nom apparaître sur cette micropuce, il suffit de se rendre sur le site de la Nasa et de se diriger sur la page officielle de la mission InSight. La première puce a déjà rempli son quota de demandes.



Ce n’est pas la première fois que la Nasa propose ce genre d’opération. En 2014, lors de la mission capsule spatiale Orion, des millions de noms avaient été envoyés en orbite autour de la Terre.

