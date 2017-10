Ambiance Halloween : la Nasa publie des bruits flippants captés dans l’Espace

La Nasa a eu la bonne idée, pour la célébration d’Halloween le soir du 31 octobre, de publier toute une série de sons sinistres et terrifiants qui ont été captés au fil du temps par ses sondes et télescopes dans l’Espace. Ce sont en réalité des signaux radioélectriques que l’agence spatiale a convertis en sons pour mieux les interpréter. Ces sons seraient parfaits pour ajouter une ambiance angoissante si vous avez l’intention d’organiser une fête avec vos amis.



Ces signaux radioélectriques ont donc été captés au cours de plusieurs missions comme par le télescope spatial Kepler ou les sondes Juno, Stardust, Voyager et Cassini. À titre d’exemple, l’écoute des émissions radio de la planète Saturne ou la retranscription en son du vent plasmasphérique sont parmi les plus angoissants.



La Nasa a donc assez d’humour pour se joindre à la fête et y trouver toute sa place mais en profite également pour proposer sur son site un guide culturel qui explique et détaille la signification de ces signaux et ceux-ci sont d’ailleurs tout à fait identifiés. Il ne vous reste plus qu’à en profiter et vous trouverez un petit exemple ici.