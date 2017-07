La NASA lance son prototype de capsule d'habitat

Les missions spatiales font l’objet de nombreuses études chez la NASA dans le cadre du NextSTEP, un partenariat entre l’agence américaine et plusieurs entreprises privées. Après une première phase consacrée à la conception, la NASA passe maintenant à la construction d’une capsule d’habitat en taille réelle. Le travail a été confié à Lockheed Martin qui partira d’un module d’approvisionnement de l’ISS pour construire un prototype durant 18 mois.

Cette démarche a été adoptée dans un souci d’efficacité et de réduction des coûts. D’ailleurs, l’entreprise américaine utilisera la réalité virtuelle et augmentée pour affiner la conception selon les exigences de la NASA. « Utiliser les capacités existantes sera un principe directeur pour Lockheed Martin afin de minimiser le temps de développement et satisfaire les objectifs de la NASA en matière d'accessibilité financière », explique Bill Pratt, directeur de programme de Lockheed Martin dans les colonnes de PR Newswire.

En juin, la NASA a également requis les services de NanoRacks afin de construire un prototype de lanceur dont l’étage supérieur sera une capsule d’habitat. À terme, ces études permettront d’offrir une structure sécurisée et adaptée pour les missions spatiales habitées.

