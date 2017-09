Cassini, c'est fini (et dire que c'était la sonde de mon premier amour)

Ça y est, l'aventure est finie pour la sonde Cassini. Lancé il y a 20 ans dans l'espace, l'appareil vient de disparaître dans l'atmosphère de Saturne.



Voilà 13 ans que la sonde Cassini avait entamé sa mission autour de Saturne, et 20 ans au total qu'elle était partie dans l'espace. Ses fans risquent d'être déçus, mais l'appareil vient d'être désintégré dans l'atmosphère de Saturne. Mais rassurez-vous, cette disparition n'est pas le fruit du hasard : la Nasa avait tout prévu de A à Z. La sonde ayant rempli haut la main ses objectifs, son matériel étant devenu obsolète et l'appareil ne pouvant rentrer sur Terre, il était temps de mettre un terme à sa mission. Cassini a donc disparu aujourd'hui en plongeant vers Saturne. En visant celle-ci, l'objectif des ingénieurs de la Nasa était surtout d'éviter de contaminer les satellites aux alentours, sur lesquels la vie pourrait exister, afin de les préserver de toute contamination.



>> La science, source de photos choc



Lancé en 1997, Cassini a voyagé 7 années et effectué près de 150 millions de kilomètres pour atteindre son objectif. Cassini aura finalement effectué près de 300 orbites autour de Saturne, et permis entre autres de découvrir la présence d'hydrogène sur Encelade (un satellite de Saturne) ou de mers de méthane sur Titan. La sonde avait pu prendre en photos de nombreuses photos, que nous avons entre autres relayées en avril dernier. Sa toute dernière mission consistait à voyager entre Saturne et ses anneaux.



Et pour son dernier tour de piste, Cassini a émis un ultime signal, capté par le centre Jet Propulsion Laboratory (JPL) à 11h55 GMT. Elle a ainsi pu émettre des données au cours de sa descente, informations totalement inédites qui vont être recueillies et analysées par les ingénieurs de la Nasa.