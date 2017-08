La NASA testera son système de défense planétaire en octobre

L’astéroïde 2012 TC4 passera à 270000 kilomètres de la Terre le 12 octobre. Ce corps céleste est un peu plus grand que la météorite ayant frappé Tcheliabinsk en février 2013. Cependant, l’astéroïde ne présentera aucun danger pour la Terre d’après les spécialistes de la NASA. L’évènement donnera surtout l’opportunité de tester le système de défense planétaire. Pour l’agence spatiale américaine, l’accent est mis sur l’amélioration des systèmes de détection, à maintes reprises critiqués par des spécialistes comme Alan Fitzsimmons pour leurs limites.

« Les scientifiques ont toujours apprécié de savoir quand un astéroïde fera une approche étroite et passera sans risque la Terre, car ils peuvent se préparer à recueillir des données pour caractériser et apprendre autant que possible à ce sujet », explique Michael Kelley, à la tête des observations de 2012 TC4. Les réseaux mondiaux de détection seront ainsi sollicités. L’objectif est de déceler les forces et les faiblesses du système actuel.

Mais les dispositifs pour se protéger des astéroïdes ne se résument pas seulement à leur détection. La Nasa développe également une technique de déviation avec impacteur cinétique. Le test en condition réelle aura lieu entre 2022 et 2024, la première cible étant un astéroïde binaire.