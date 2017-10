Le navigateur Web de Samsung est disponible sur tous les smartphones Android

Le navigateur Web de Samsung est maintenant disponible sur tous les smartphones et les tablettes Android fonctionnant sous Android 5.0 et les versions ultérieures. Dans cette mise à jour, Samsung Internet intègre un système qui bloque les trackers de publicité, ces robots qui suivent votre activité sur le Web pour en faire profiter les annonceurs. Les utilisateurs d'autres appareils Android peuvent désormais trouver et télécharger le navigateur à partir du Play Store. Auparavant, Samsung Internet était uniquement disponible sur les appareils Samsung, Nexus et Pixel de Google.



La nouvelle extension du navigateur bloque ces trackers invisibles, vous permettant ainsi de naviguer sur Internet en privé. Vous pouvez toujours désactiver ce système de blocage mais si vous êtes en mode secret, le bloqueur sera activé par défaut. Cette extension est développée par Disconnect, une société spécialisée dans la protection de la vie privée et ce genre de système.



Avec ce nouveau bloqueur de publicité, Samsung pourrait avoir pris exemple sur ses concurrents comme Apple qui a commencé à restreindre le traçage des activités Web sur les versions mobile et de bureau de Safari depuis le mois dernier. Enfin, avec cette nouvelle version, Samsung annonce que le navigateur peut passer en mode Nuit ou Contraste élevé avec du texte blanc sur fond noir, ce qui doit réduire la fatigue oculaire.