Un ingénieur de la NASA invente un pistolet à eau qui découpe les pastèques

La plus gros Super Soaker du monde

Ingénieur à la Nasa et Youtubeur à ses heures, Mark Rober a construit le plus gros pistolet à eau du monde.



Se remémorant avec nostalgie ses batailles avec son Super Soaker, il a entamé ce projet en se basant sur ce pistolet à eau conçu par Nerf dans les années 80. En résulte un monstre de puissance capable d’envoyer un jet à près de 440 km/h. Ce n’est plus un jouet, mais une arme qui peut découper une pastèque, casser du verre ou encore faire exploser une canette.



Mark Rober explique que le Super Soaker original délivre une pression de 275 kPa alors que sa version survitaminée culmine à 16500 kPa. Pour référence, un tuyau d’arrosage fonctionne à une pression de 350 kPa et une lance à incendie offre 2000 kPa de pression.



Malgré tout, il ne s’agit que d’une réplique agrandie du Super Soaker. Le fonctionnement est exactement le même. Pour plus de simplicité, il utilise deux bonbonnes d’eau et de nitrogène, mais le principe de la pression exercée sur l’eau est identique.



Ce gigantesque Super Soaker n’est qu’un projet personnel. Néanmoins, Mark Rober a publié sur Internet les fichiers CAD ainsi que la liste des éléments nécessaires à sa conception. De quoi permettre à tout le monde de monter sa propre réplique.

>>> Télécharger les plans du plus gros Super Soaker