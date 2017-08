SNES Classic Mini : les précommandes ouvertes d'ici la fin du mois

Annoncée en juin dernier, la SNES Classic Mini sera officiellement disponible en précommande dès la fin du mois. C’est Nintendo qui l’a annoncé hier sur sa page Facebook. La compagnie a également déclaré que les stocks de sa console rétro seront cette fois beaucoup plus importants que pour la NES Classic.



La SNES Classic Mini est supposée être lancée le 29 septembre, mais le public pourra passer des précommandes auprès des revendeurs très prochainement. Depuis son annonce, la nouvelle console Nintendo crée un tel engouement que des marchés secondaires se sont créés. Des distributeurs ont même commencé à prendre des précommandes avant la date officielle.



Par ailleurs, Nintendo a annoncé que des quantités importantes allaient être livrées chez les différents distributeurs afin d’éviter le même scénario que pour la NES Classic. Nintendo avait déjà promis le mois dernier que la SNES Classic Mini ne serait pas en rupture de stock.



La SNES Classic Mini sera officiellement disponible vers la fin septembre et sera vendue à 80 dollars (et vraissemblablement 79 euros en France).



