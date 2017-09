Nest dévoile la Nest Cam IQ version extérieure avec reconnaissance faciale

Mercredi, à l’occasion d’une conférence de presse, Nest a révélé sa nouvelle gamme de caméras de surveillance. La compagnie a notamment présenté la version extérieure de sa caméra Cam IQ.



La version extérieure de la Nest Cam IQ est quasiment similaire à la version intérieure. Elle propose en effet les mêmes fonctionnalités et est également dotée de la reconnaissance faciale. La caméra intelligente peut en effet analyser les visages des personnes. Elle est même capable de faire la différence entre des visages familiers et des visages inconnus et ainsi donner une alerte en cas d’intrusion.



Comme il s’agit d’une version extérieure, la caméra est bien entendu résistante à l’eau (IP66) pour résister aux intempéries. Elle possède un haut-parleur 15 fois plus puissant que la version intérieure. On compte notamment un capteur 4K avec vision infrarouge ainsi qu’une connexion Wi-Fi.



La Nest Cam IQ version extérieure sera vendue 380 euros, soit un prix plus élevé que la version intérieure. La caméra sera disponible en vente dès le mois de novembre.

>>>>>>>>>> Lire aussi : Que vaut la caméra de surveillance 360 de Bosch?