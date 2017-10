SVoD : Narcos et The Man in the High Castle sont les séries les plus regardées en septembre

Parrot Analytics a mesuré l'audience des séries les plus visionnées sur les plus importants trois services de SVoD : Netflix, Amazon et Hulu. Selon l'entreprise spécialisée dans les statistiques, The Man in the High Castle, Narcos et The Handmaid's Tale se placent en tête de ce classement en septembre.



Selon Parrot Analytics, c'est donc The Man in the High Castle qui remporte la palme des séries les plus visionnées sur Amazon. La série adaptée de l’œuvre de Philip K. Dick cartonne donc toujours, près d'un an après la diffusion de sa seconde saison (on ignore toujours quand sera programmée la troisième). The Tick, une série sortie cet été et qui raconte les mésaventures d'un super-héros sur le retour, a réussi également convaincre les spectateurs. On trouve ensuite The Grand Tour, Transparent et Comrade Detective sur les 3e, 4e et 5e marches du podium.



Côté Netflix, c'est Narcos qui s'installe en pole position, talonné par Stranger Things (en attendant la saison 2 qui sort à la fin du mois), Ozark, Orange is the New Black et The Defenders, la dernière série Marvel en date. De quoi assurer l'avenir des super-héros Marvel sur Netflix, malgré l'accueil franchement mitigé réservé à la série par les fans.



Enfin, chez Hulu, on trouve The Handmaid's Tale en première position, suivi de 11.22.63, de The Path, de Chance et de Harlots. Rappelons néanmoins que si la plupart de ces séries ne vous évoquent rien, c'est peut-être parce que Hulu n'est toujours pas disponible en France (The Handmaid's Tale est cependant diffusé par OCS, 11.22.63 par Canal+ et Chance par 13e rue).



Toutes ces données sont cependant à prendre au conditionnel, puisqu'elles émanent de sondages et non des services SVoD mentionnés, lesquels ne communiquent que très rarement sur les séries les plus visionnées.



