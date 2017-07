Netflix passe au Dolby Atmos

Netflix avait déjà indiqué qu’un certain nombre de ses contenus seraient désormais disponibles à la fois sur sa plateforme et au cinéma. C’est notamment le cas d’Okja, présenté au Festival de Cannes et disponible depuis peu sur le service en ligne. Mais Netflix ne s’arrête pas là, et veut encore rapprocher son expérience de celle du cinéma en ajoutant un nouveau format à ses contenus : le Dolby Atmos.



>>>Lire : Nouveautés Netflix en juillet : Castlevania, Batman, Le Dernier Pub…

Le premier contenu à bénéficier de cette technologie sera donc Okja, sorti tout récemment sur le service. Il sera suivi ensuite par d’autres productions Netflix, notamment BLAME!, Death Note, Bright et Wheelman.

Rappelons que le Dolby Atmos permet d’améliorer la spatialisation du son et donc l’immersion, qu’on utilise un système 5.1, 7.1 ou 9.1. Netflix indique par ailleurs que le système proposé sur son service est compatible avec un kit d’enceinte ou une barre de son, pour peu que ceux-ci soient compatibles Dolby Atmos. Niveau récepteur, il faudra également s’assurer de la compatibilité, mais Netflix annonce d’ores et déjà que les différentes Xbox One pourront en profiter, de même que les TV LG OLED. Le service indique que le support devrait être étendu à d’autres appareils compatibles.



>>>Lire : Netflix, CanalPlay, OCS, Amazon, SFR Play : quel est le meilleur service pour les films et les séries ?