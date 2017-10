Netflix arrête House of Cards suite au scandale Kevin Spacey

C’est une petite bombe qui vient d’exploser dans le monde du cinéma après les révélations selon lesquelles Kevin Spacey, l’acteur principal de la série House of Cards produite Netflix, aurait procédé à des attouchements sexuels sur Anthony Rapp, acteur dans Star Trek: Discovery quand ce dernier n’avait que 14 ans. Dans la foulée Netflix a annoncé que sa série phare allait s’arrêter.



Selon Entertainment Weekly, le tournage de la sixième saison de House of Cards n’a commencé que depuis deux semaines il devrait tout de même aller à son terme pour ce qui constituera l'ultime saison de la série. Media Rights Capital et Netflix seraient préoccupés par la situation actuelle ne sachant pas comment le reste de l'équipe pourrait réagir au retour de l'acteur sur le tournage. Toutefois, les deux entreprises affirment que l’idée de mettre fin à House of Cards était déjà planifiée depuis cet été. House of Cards était la première grande production de Netflix et surtout l'un des premiers tours de force du service qui avait enrôlé à l'époque Kevin Spacey.



Dans un entretien accordé à Buzzfeed News, Anthony Rapp affirme que lui et Kevin Spacey travaillaient tous les deux à Broadway en 1986 lorsqu'ils ont fait connaissance. Rapp avait 14 ans, et Spacey en avait 26. Anthony Rapp a affirmé que la star de House of Cards l'avait alors invité dans son appartement lors d’une fête organisée et qu’à la fin de celle-ci, il l’aurait attiré dans sa chambre et l'aurait harcelé sexuellement.