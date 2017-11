Netflix met fin à toute collaboration avec Kevin Spacey

La situation s’aggrave pour l’acteur d’House of Cards. Netflix a annoncé que le service de streaming a décidé d’arrêter toute collaboration avec Kevin Spacey. Depuis quelques jours, Kevin Spacey l’acteur principal de la série House of Cards est accusé d’attouchements sexuels sur mineurs. L’acteur Anthony Rapp a déclaré que Kevin Spacey l'avait harcelé sexuellement alors qu’il n’était à l’époque âgé que de 14 ans.



Face à ces accusations, Netflix avait décidé de suspendre la production de la série avant d’annoncer qu’il s’agirait de l’ultime saison d’House of Cards. Le service de streaming a avoué qu’il s’agissait d’une décision prise bien avant la polémique. Suite à l’aveu d’Anthony Rapp, d’autres accusations de harcèlement contre Kevin Spacey ont été révélés, notamment au sein de l’équipe du tournage.



La situation s’aggravant, Netflix a tout simplement décidé d’écarter Kevin Spacey. L’acteur ne participera plus à la série House of Cards ni à aucune autre production du service. Netflix préparait notamment la sortie du filme Gore avec l’acteur. Le personnage de Kevin Spacey dans House of Cards devrait donc potentiellement mourir ou être remplacé pour les derniers épisodes.



