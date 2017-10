Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce de Bright avec Will Smith

Bright trailer

Netflix avait déjà dévoilé des premières images de Bright lors du Comic-Con de San Diego. Le service de streaming vient de sortir une nouvelle bande-annonce de son long-métrage atypique. Le film Bright se situe au croisement de plusieurs univers et genres différents. Mis en scène par David Ayer qui a également travaillé sur Suicide Squad, Bright est un film atypique mêlant thriller, comédie et univers surnaturel. Dans un monde où coexistent les humains, les elfes et les Orcs, deux policiers, un humain Ward (Will Smith) et un Orc Jakoby (Joel Edgerton) vont faire une étrange découverte qui menace l’équilibre de leur monde.



Si le film est plein d’action, il veut également transmettre une morale et une leçon de vie. Les deux personnages principaux vont en effet surpasser leurs différences pour vaincre le mal. Avec Will Smith en tête d’affiche, Bright compte également d’autres acteurs plus ou moins connus à son casting tels que Lucy Fry et Edgar Ramirez.



Bright sera disponible sur Netflix dès le 22 décembre prochain.

