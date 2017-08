Netflix annonce le grand retour des Chevaliers du Zodiaque

Netflix a décidé de se lancer dans les séries animées façon japonaise et en a déjà commandé plusieurs pour venir étoffer son catalogue de contenus originaux. Le service de streaming veut concurrencer Funimation et Crunchyroll déjà bien installés sur le segment. Pour se faire, Netflix a racheté des licences d’animés japonais mais prévoit également des exclusivités.

Parmi les exclusivités nous retrouverons B : The Beginning des studios qui ont travaillé sur Ghost in the Shell. Nous suivrons les aventures d’un inspecteur qui enquête sur les meurtres d’un serial killer. A.I.CO Incarnation rappelle le dessin animé Akira. La série exploite le thème de l’intelligence artificielle avec une jeune fille qui se retrouve dans un autre corps que le sien.

Pour les fans de la série animée des années 80, Netflix prévoit un remake des Chevaliers du Zodiaque. « Knights of the Zodiac » sera composé de 12 épisodes. Les jeunes héros auront pour mission de protéger la réincarnation de la déesse de la guerre Athéna. Netflix prévoit d’autres animés exclusifs dont Sword Gai, Baki et Devilman Crybaby.

Netflix a également dans ses tiroirs plusieurs animés originaux dont il a acheté la licence peu de temps après leur diffusion au Japon : Children of the Whales, Cannon Busters, Fate/Apocrypha, etc.



>>>>>>> Lire aussi :Le très attendu Death note se paie un extrait de 2,30 min