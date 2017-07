Et encore une : Netflix vient d'annoncer une nouvelle série TV provenant d'un comic book. Mais contrairement aux sempiternelles adaptations Marvel ou DC, le diffuseur est allé puiser cette fois dans le catalogue de Dark Horse.



The Umbrella Academy raconte l'histoire de sept personnes dotées de super-pouvoirs, qui se réunissent suite au décès de leur père adoptif. C'est ce comic book de Gerard Way et Gabriel Bá que Netflix va adapter en série TV. Depuis 2007, The Umbrella Academy a acquis une solide réputation auprès des fans de comics. Mais la BD est finalement restée très confidentielle et n'est pas connue du grand public. Le choix de Netflix peut donc sembler curieux, mais en se replongeant dans la BD, on se rend compte qu'il y a vraiment matière à faire une série TV qui tient la route. « Ce qui nous a amenés à The Umbrella Academy, c'est que c'est unique, tant au niveau visuel que du style", a déclaré Cindy Holland, VP Original Content pour Netflix. "Ce ne sont pas les super-héros habituels, et cette série adopte le ton singulier des romans graphiques - sombres, mais humoristiques, surnaturels, mais ancrés dans la réalité ».



La série comptera pas moins de 10 épisodes et sera réalisée par Steve Blackman, connu pour être producteur de Fargoet de Legion. Au scénario, on retrouvera Jeremy Slater, qui a récemment travaillé sur l'adaptation du manga Death Note. La série est prévue pour 2018.