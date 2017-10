Netflix augmente ses tarifs

Netflix revoit sa grille tarifaire à la hausse. Son offre « Standard » franchit la barre symbolique des 10 euros. Une première augmentation qui pourrait en cacher une autre.

10,99 € par mois, contre 9,99 € auparavant. C’est la somme dont il faut désormais s’acquitter pour profiter du streaming Netflix en HD, option disponible uniquement à partir de l’abonnement « Standard ». Ceux qui souhaitent profiter d’une définition Ultra HD et/ou de quatre utilisateurs simultanés devront payer 13,99 € par mois, soit une hausse de 2 euros.



En qualité SD, l’offre d’appel, nommée « Essentiel », ne varie pas et est toujours affichée à 7,99 € par mois.



Cette nouvelle grille tarifaire ne s’applique pas qu’aux nouveaux abonnés. Les abonnements en cours seront mis au diapason dès le 19 octobre.

Après l’Amérique latine ou encore la Scandinavie, Netflix poursuit ses révisions tarifaires en s’attaquant au marché français. Interrogé par Les Échos, Yann Lafargue, porte-parole de Netflix, explique que « cette hausse était prévue et qu’il ne s'agit pas d'une réaction à la taxe Netflix de 2% annoncée récemment », sans pour autant donner les raisons de cette augmentation.



Il ajoute qu’une nouvelle hausse pourrait suivre. Si l’Union européenne met en place de nouvelles taxations, Netflix les répercuterait sur le consommateur final.



Aujourd’hui, Netflix compte plus d’1,6 million d’abonnés en France. Les inscriptions ne cessent d’augmenter, tout comme son catalogue. Il a été multiplié par quatre en trois ans d’existence sur le marché français et comporte aujourd’hui plus de 1000 heures de contenus en Ultra Haute Définition.