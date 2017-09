Netflix veut mettre sa technologie Wi-Fi à disposition des compagnies aériennes

Le service de streaming Netflix va bientôt s’associer à des compagnies aériennes. La compagnie veut en effet mettre à disposition sa technologie Wi-Fi dès l’année prochaine. C’est également un moyen supplémentaire pour que les passagers aient accès au service de streaming pendant leur vol.



Au fil des années, Netflix a su mettre en place une technologie Wi-Fi efficace afin de permettre à ses utilisateurs d’utiliser la meilleure qualité de streaming qu’il soit. Actuellement, la connexion à Internet dans les avions est encore très limitée. Elle se base soit sur le réseau des villes survolées soit sur les satellites. Par conséquent, Internet dans les avions est souvent très lent et coûte très cher.



C’est pourquoi Netflix veut faire profiter les compagnies aériennes de sa technologieWi-Fi. Dès l’année prochaine, Netflix veut travailler en partenariat avec des compagnies. Qui dit meilleure connexion Wi-Fi, signifie également plus de chances pour les passagers de regarder des séries Netflix. De plus, Netflix affirme que sa connexion serait 75% moins chère.



En 2015, Netflix avait déjà signé des accords avec Virgin America, Aeromexico, Qantas et Virgin Australia. Le service de streaming en ligne compte augmenter le nombre de ses partenaires d’ici un an.

