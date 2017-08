La série Netflix Voltron aura droit à un jeu en réalité virtuelle

Netflix diffuse actuellement la saison 3 de la série animée Voltron : le défenseur légendaire. Il s’agit en fait d’un reboot d’une série japonaise qui date des années 80, intitulé Hyakujuo Goraion. Les fans de la série seront heureux d’apprendre que Voltron : le défenseur légendaire aura droit à un jeu vidéo en réalité virtuelle.



L’adaptation de la série en jeu VR baptisée Voltron VR Chronicle sera réalisée par les studios Digital Domain. Le jeu sera disponible sur les plateformes de réalité virtuelle PSVR, Oculus Rift et HTC Vive.



Le joueur incarnera le paladin Lance et se battra avec les forces de Voltron contre le méchant Zarkon. Même si le principe du jeu n’est pas encore très clair, il comprendrait des énigmes et des combats spatiaux.



Les joueurs devraient payer environ 15 euros pour expérimenter l’univers Voltron en VR. Les utilisateurs PlayStation qui ont passé une précommande bénéficient eux d’une offre de moins 20%. Voltron VR Chronicle sera lancé le 26 septembre.

