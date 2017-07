Niantic essaie d'expliquer les problèmes du Pokemon Go Fest

Les inconditionnels du jeu mobile s’étaient regroupés au Grant Park de Chicago à l’occasion de l’évènement Pokémon Go Fest organisé par Niantic, samedi dernier. Les milliers de chasseurs ont rencontré plusieurs problèmes techniques les empêchant de capturer les pokémons disponibles pendant le rassemblement officiel. L’éditeur revient maintenant sur les circonstances de cet échec.

Le problème vient d’un bug dans le jeu qui a provoqué un mal fonctionnement chez les utilisateurs. Une configuration du serveur était destinée à corriger ce comportement. Mais les corrections n’ont pas touché l’ensemble des joueurs. De plus, les réseaux de données mobiles ont été sursaturés empêchant de nouvelles connexions de s’établir. Le CEO de Niantic, John Hanke, précise, dans un billet publié sur le site officiel, que les opérateurs téléphoniques avaient toutes les informations en main pour « permettre de planifier une couverture adéquate ».

Malgré tout, certains joueurs ont pu profiter de l’évènement plus tard dans la journée et la matinée du dimanche. Ninantic rapporte la capture de plus de 7,7 millions de Pokémons dans le centre-ville. 440000 de ces créatures étaient des pokémons légendaires. À l’échelle mondiale, près de 1,9 million de pokémons légendaires sont désormais dans les pokéballs des dresseurs.

> > > Lire aussi Le papa des Simpson travaille sur une nouvelle série pour Netflix