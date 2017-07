Niantic repousse les Pokémon Go Fest prévues en Europe

Aprèsl’échec du Pokémon Go Fest à Chicago il y a environ une semaine, Niantic a décidé de repousser certains des événements en Europe. La compagnie souhaite mieux se préparer, afin d’offrir la meilleure expérience possible aux participants.

Samedi 22 juillet avait eu lieu le premier Pokémon Go Fest à Chicago. Malheureusement, l’événement a tourné rapidement au cauchemar pour de nombreux participants qui n’ont pas pu jouer à Pokémon Go en raison de problèmes de réseau. Les joueurs ont alors décidé de poursuivre Niantic qui avait pourtant proposé de rembourser les billets vendus 20 dollars.

Face à de telles réactions, Niantic a décidé de repousser certains événements prévus en Europe. La compagnie a déclaré que les événements prévus à Copenhague et Prague le 5 août, et à Stockholm et Amsterdam le 12 août, allaient être repoussés à l'automne. Aucune date précise n’a encore été communiquée et les fans devront patienter un peu plus longtemps.



Les dates des autres Pokémong Go Fest prévus dans le reste des pays européens, notamment en France, ne devraient pas bouger.



