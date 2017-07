Nicky Larson adapté au cinéma par Philippe Lacheau

Nicky Larson (ou City Hunter, en version originale) fait partie de ces séries animées qui ont fait les « années Club Do » avant de n’être que de bons souvenirs une fois leur gloire passée. Elle devrait pourtant connaître un nouveau souffle au cinéma français, sous la coupe du réalisateur Philippe Lacheau (Babysitting 1 & 2, Alibi.com), qui compte en faire une adaptation sur le grand écran, comme il l’a annoncé sur les réseaux sociaux.

C’est par un message publié sur Instagram que Philippe Lacheau a annoncé la nouvelle, accompagnée d’une photo de la page de couverture du scénario. Si on se doute qu’il se chargera de la réalisation du long-métrage, on y apprend qu’il prendra également en charge le scénario et les dialogues. De son côté, le site Allociné note qu’il devrait également tenir le rôle principal, et que l’action ne se déroulera pas au Japon.