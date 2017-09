Nike lance des maillots NBA connectés

Vendredi à Los Angeles, lors d’un show organisé par Nike, la marque a dévoilé un maillot connecté. Ce maillot qui sera commercialisé est censé rapprocher les fans des stars NBA. Les amateurs en plus de pouvoir porter le maillot de leur joueur préféré auront accès à du contenu exclusif.

Nike a été choisi pour être l’équipementier exclusif de la NBA pour la saison 2017-2018. En vue de la nouvelle saison, la marque a donc lancé de nouveaux maillots pour les différentes équipes. Si ces nouveaux maillots sont censés être aérés et permettre une fluidité des mouvements, ils sont également dotés d’une nouvelle technologie.

Nike lance les premiers maillots connectés de la NBA

Les maillots sont en effet dotés d’une puce qui est connectée à l’application mobile « NikeConnect » via la technologie NFC. Il s’agit de la même technologie utilisée par Apple Pay ou les cartes de métro américaines. Via cette application, les fans qui possèderont le maillot d’un joueur de la NBA pourront à tout moment consulter ses dernières statistiques depuis leur smartphone. Il sera également possible d’avoir accès à des vidéos et du contenu exclusif NBA à partager ensuite sur les réseaux sociaux.



Les maillots connectés de la NBA par Nike seront disponibles à la vente dès le 29 septembre prochain. Les maillots « Swingman » seront vendus à 110$ (92€) et les maillots « Authentic » à 200 dollars (167€).