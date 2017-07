D850 : Nikon fête ses 100 ans avec le successeur du D810

Alors que l’entreprise japonaise fête cette année son centième anniversaire, Nikon a annoncé ce mardi le développement du successeur du D810, le D850.

Lancé il y a trois ans, le D810 de Nikon était jusqu’à présent l’un des meilleurs boîtiers reflex de la firme japonaise grâce à son capteur plein format de 36 mégapixels. Un statut qui lui sera prochainement retiré avec la sortie annoncée du D850. Ce mardi, Nikon a en effet confirmé le développement de ce nouvel appareil reflex, comme certaines rumeurs le laissaient entendre ces dernières semaines.

« Le Nikon D850 sera un formidable outil pour les photographes professionnels et les passionnés qui ne veulent pas choisir entre une qualité d'image exceptionnelle et la polyvalence. Le Nikon D850 est idéal pour la photo en studio et de mode, les photos d’illustration, de sport, et de mariage, ainsi que pour la création de contenu multimédia », explique Nikon. Le constructeur n’a cependant pas encore dévoilé les caractéristiques techniques de ce nouveau boîtier. Tout juste la firme précise-t-elle que l’appareil embarquera « des nouvelles fonctionnalités et des améliorations », ainsi qu’une « définition et une vitesse d’exception ».

Pour rappel, le Nikon D810 sorti en 2014 est un appareil reflex plein format. Il est capable de prendre des clichés de 36 mégapixels et des vidéos en Full HD à 60 images par seconde. La sensibilité peut quant à elle monter jusqu’à 12 8000 ISO quand la vitesse d’obturation peut monter à 1/8000 seconde.

On ignore encore quand sera lancé le Nikon D850. Le constructeur prévoit une communication sur la date de lancement, les caractéristiques et le prix à une date ultérieure.

