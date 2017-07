Nikon : le D810 se trouverait un successeur en juillet

Le spécialiste des appareils photographiques préparerait la succession du reflex Nikon D810, sorti en 2014, d’après un rapport de Nikon Rumor qui s’appuie sur différentes sources. Ce modèle prendrait le nom de D820 ou de D850, avec un lancement prévu vers la fin juillet et une livraison planifiée en septembre. Nikon Rumor avance même que Nikon travaillerait déjà sur la campagne marketing. Cependant, il pourrait y avoir un décalage repoussant l’annonce du D820 en août.

Ce potentiel successeur du D810 devrait connaître quelques améliorations par rapport au modèle sorti 2014. Le capteur passe ainsi de 36 mégapixels pour osciller entre 45 à 46 mégapixels. Dans les réglages bas et haut, la sensibilité ISO connaîtrait en outre une bonne performance avec une gestion plus poussée des bruits. Selon Nikon Rumor, ce modèle viendrait avec une version améliorée de SnapBridge qui permet de transférer les images de l’appareil photo vers un périphérique mobile via Bluetooth. Par ailleurs, Nikon pourrait opter pour un écran LCD inclinable et deux fentes pour carte SD et XQD, comme celles du D500. Enfin, l’autofocus serait directement emprunté du Nikon D5 alors que le constructeur a laissé de côté le GPS.

> > > Lire aussi EOS 200D : un nouvel appareil reflex pas cher chez Canon