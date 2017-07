Nintendo annonce la fin de la petite DS au Japon

Nintendo signe la fin de vie de la petite DS, sa console portable à affichage en 3D auto-stéréoscopique, sur son site officiel. L’entreprise arrête sa production au Japon précisant que toutes les éditions de ce modèle sont concernées. Cependant, elle continuera de sortir la Nintendo 3DS XL, plus récente et qui dispose d’un écran plus large.

Nintendo n’a pas encore révélé l’impact de cette annonce en dehors de l’archipel. Mais il n’est pas à écarter que la petite DS connaisse le même sort que la Wii U. Nintendo avait commencé par annoncer la fin de production de la version Premium Set avant d’étendre sa décision sur toutes les versions de la console. De plus, tout comme la Wii U, la 3DS a connu une perte de vitesse sur le marché par rapport à des modèles plus récents comme la Nintendo 3DS XL. Cette dernière s’est écoulée plus rapidement que la vieille New Nintendo 3DS.

Pour rappel, la console a été lancée en 2011 et a connu un succès impressionnant au Japon. Elle y a affiché le meilleur démarrage de ventes, s'écoulant à 4,7 millions d’exemplaires en 11 mois.

