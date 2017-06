Nintendo annonce la SNES Mini

C’est par un tweet surprenant que Nintendo of America a décidé d’annoncer la nouvelle : la SNES Mini sortira dès le 29 septembre. Une date qui est valable pour les USA, mais qui a été confirmée dans la foulée par la division européenne de la marque pour la France.

« Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 et 18 autres jeux ? Maintenant, vous jouez avec un super pouvoir ! La #SNESClassic sort le 29/9 ». Voilà comment, en moins de 140 caractères, Nintendo a confirmé une des rumeurs les plus insistantes de ce début d’année concernant ses consoles. Si le tweet est court, il contient cependant une foule d’informations, la première étant que la console devrait embarquer un total de 21 jeux, soit 9 de moins que la NES Mini. En revanche, une exclusivité tout à fait inattendue sera de la partie : Starfox 2, la suite de Starfox (Starwing chez nous) dont le développement avait été achevé par Nintendo, mais dont la sortie avait été annulée au dernier moment. C'est donc la première fois que Starfox 2 sera disponible à la vente. Comme pour la NES Mini, la console disposera d'une sortie HDMI permettant de profiter de ses jeux dans une qualité adaptée aux écrans et TV d'aujourd'hui.

Un tour sur le site américain de Nintendo nous renseigne sur la liste complète des jeux qui seront embarqués dans la machine :

Super Mario World

Super Mario Kart

The Legend of Zelda : A Link to the Past

F-Zero

Super Metroid

Starfox

Starfox 2

Street Fighter Turbo 2

Super Punch Out!!

Super Castlevania IV

Donkey Kong Country

Mega Man X

Kirby Super Star

Final Fantasy VI

Kirby’s Dream Course

Yoshi’s Island

Super Mario RPG

Contra III

Secret of Mana

Earthbound

Super Ghouls’n Ghosts

Dernière information, et non des moindres : la console a été annoncée au prix de 80 dollars par Nintendo of America, soit une vingtaine de dollars de plus que la NES Mini. Un prix qui pourrait notamment se justifier par le fait que Nintendo a décidé d'inclure une deuxième manette dans la boîte pour l'occasion. Cette SNES Classic Mini arrivera donc fin septembre aux USA. Concernant l'Europe, le communiqué de Nintendo France est tombé pendant la rédaction de cet article, confirmant nos premières idées : la console sera en vente dès le 29 septembre en France. Nintendo Europe ne communicant jamais sur les prix de ses consoles, il va falloir se contenter d'une estimation basée sur le prix américain, et s'attendre à une console à 80 euros chez nous.



