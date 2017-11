Nintendo préparerait un film d'animation Super Mario Bros

Selon le Wall Street Journal, Nintendo serait sur le point de produire au cinéma une version dessin animé de Super Mario Bros. Ce sont les studios Illumination Entertainment, soutenus par Universal et créateurs de la série Moi, Moche et Méchant, avec qui Nintendo aurait passé un contrat pour la réalisation de plusieurs numéros du dessin animé. Shigeru Miyamoto, le créateur de Super Mario Bros, devrait quant à lui être l’un des producteurs.



Aucun des acteurs n’a souhaité commenter cette rumeur, notamment car le premier numéro de la saga ne pourrait sortir au cinéma que dans quelques années. Le projet est d'autant plus risqué après l’échec en 1993 de la première tentative de produire Super Mario au cinéma. Mais vu l'engouement autour des derniers jeux Mario, Nintendo peut espérer faire recette.



Illumination Entertainment a du talent pour les films d'animation attrayants, et la détermination de Nintendo à maintenir une certaine contribution créative suggère que le projet restera dans la philosophie du jeu. Nintendo semble très motivé à lancer cette saga au cinéma. De plus, le nouveau jeu Super Mario Odyssey est aujourd’hui largement considéré comme l'un des meilleurs jeux de la saga depuis longtemps et cela pourrait contribuer au succès du futur dessin animé.