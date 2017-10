Nintendo Switch : une version rétro à monter soi-même

Nintimdo RP

Étudiant en ingénierie à l’Université d’Iowa, a fabriqué sa propre Nintendo Switch , ou plutôt une console qui y ressemble comme deux gouttes d’eau : la

Il ne faut pas s’y tromper, cette machine n’est pas compatible avec les jeux de la récente console de Nintendo. Elle renferme à la place des solutions d’émulation, Retropie et Retroarch en tête, qui lui permettent de lancer des Roms des vieilles gloires des ères 8, 16 et même 32 bits.

Tim Lindquist a initié son projet l’été dernier. Il est parti d’un Raspberry Pi 3 qu’il a enchâssé dans une coque imprimée en 3D, le tout étant associé à un écran tactile de 7 pouces. Mais avant tout assemblage, il a dessiné son projet sur Autodesk Inventor afin d’avoir le meilleur rendu possible une fois passé en production.



Le produit fini est assez bluffant. Si les similis Joy-Con ne sont pas escamotables, ils reprennent bien la plupart des commandes de la Switch. Côté connectique, l’ingénieur en devenir s’est passé de l’USB-C et a préféré équiper sa console de deux ports USB-A qui permettent de brancher un clavier, une souris ou des manettes pour jouer à plusieurs. Une sortie audio/vidéo est aussi installée via un port HDMI. Animée par une batterie de 10000 mAh, la console se charge en microUSB. Tim Lindquist n’indique pas son autonomie, mais celle-ci est indiquée par un jeu de Leds installées sur la tranche supérieure.



Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, le montage n’est pas des plus simples. De nombreux câbles et composants sont nécessaires pour faire communiquer les commandes, l’écran et le nano ordinateur.



En bon concepteur amateur, Tim Lindquist met à disposition de tous ses plans de sa Nintimdo RP ainsi que la liste des pièces nécessaires à sa réalisation et leurs coûts.



C’est là que le bât blesse puisque leur seule facture finale atteint près de 316 $ (268 €), soit à peine moins qu’une vraie Nintendo Switch.