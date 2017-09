Nintendo Switch : Zelda et Mario s'invitent sur une nouvelle manette

La Fnac a mis son catalogue à jour et y a ajouté une nouvelle manette pour la Nintendo Switch. Flanquée du suffixe Plus, elle se décline en deux versions, l’une aux couleurs de Zelda et l’autre à celles de Mario.

Cette manette n’a fait l’objet d’aucune annonce de la part de Nintendo. Elle adopte un design proche de la manette Switch Pro, mais y ajoute un fil. De fait, son prix s’en voit diminué. De 59,99 € pour la Pro, on passe à 39,99 € pour la Plus.



Déjà disponibles en précommande, ces manettes Zelda et Mario sortiront respectivement le 15 et le 18 septembre.

Leurs boutons sont disposés de la même manière que sur la Pro qui copiait déjà le placement des manettes Xbox, avec deux sticks analogiques non alignés et une croix directionnelle décalée vers le centre de la manette.



La manette Zelda mêle des figures entrelacées grises sur un fond noir. On observe un Link décochant une flèche sur sa partie droite. Pour la version Mario, on a droit à une livrée rouge sur la face avant et noire à l’arrière. Ton sur ton, des objets de l’univers du petit plombier s’empilent en patchwork.