Nintendo Switch : la nouvelle mise à jour introduit les captures vidéo et le transfert de profil

Nintendo lance une nouvelle mise à jour du firmware de la Nintendo Switch. La version 4.0.0 apporte de nouvelles fonctionnalités comme les captures vidéo et le transfert de profils d’utilisateurs ainsi que de nombreuses nouveautés.



Avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs pourront enfin prendre des captures vidéo de leurs sessions. Jusqu’à présent, en appuyant sur la bouton de capture, il était uniquement possible de prendre une capture écran. Désormais, en maintenant le bouton appuyé, il est possible d’enregistrer jusqu’à 30 secondes du gameplay. Cette nouvelle fonctionnalité est uniquement disponible sur les jeux suivants pour le moment : The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS et Splatoon 2.



La deuxième nouveauté importante et le transfert de données. Il est désormais possible de transférer le profil d’un utilisateur sur une autre console. Il faut noter toutefois qu’une fois le transfert effectué, les logiciels achetés ne seront plus disponibles sur l’ancienne console. De plus, les captures écran et vidéos ne seront pas transférables vers la nouvelle console.



La mise à jour 4.0.0 apporte également d’autres fonctionnalités telles que l’ajout de 12 nouvelles icônes, une option de préachat, etc.

