La Switch version Zelda est sublime

Dans le jeu vidéo d’action-aventure The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Link, le héros, utilise le Sheikah Slate pour prendre des photos, consulter la carte et comprendre où il doit se diriger. Un accessoire qui n’était pas sans rappeler le gamepad de Wii U.

Puis, la Switch est sortie, mais sans deuxième écran dédié. Cependant, on constate que la Switch ressemble sous bien des rapports à une version améliorée du gamepad Wii U, créant ainsi une sorte de rapprochement entre le Sheikah Slate dont Link se sert de son dans le jeu et l’appareil avec lequel le gamer contrôle Link.

Sheikah Switch

Baptisée Sheikah Switch par les modeurs qui l’ont conçu, la console relookée sous les couleurs de Breath of the Wild permet donc au joueur de s’immerger complètement dans le jeu, grâce à un périphérique qui appartient réellement à l’univers du jeu, comme si Link lui-même utilisait une Nintendo Switch à travers ses aventures. Présenté avec un décor en bois plaqué et en pierre, la Sheikah Switch est pour le moins impressionnante.

Pour rappel, la Switch avait fait l’objet de quelques plaisanteries à sa sortie en mars. « Une console à 300 $ pour jouer à Zelda » disaient certains, compte tenu du choix limité de titres proposés au lancement. Cette Sheikah Switch tend donc à confirmer la vocation de la console Nintendo…