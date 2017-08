Switch : un accessoiriste accuse Nintendo d'avoir copié sa manette pour tablettes

Le Wikipad de Gamevice permet lui-aussi de connecter des manettes de chaque côté d'une tablette

Nintendo n’est pas le premier constructeur à proposer, avec la Switch, une tablette dotée de manettes amovibles. L’accessoiriste Gamevice, qui proposait déjà ce système en 2015, a ainsi poursuivi le constructeur japonais pour violation de ses brevets.

Outre les jeux ou les performances techniques, le principal intérêt de la Switch réside dans son format. À la fois, console de salon et console portable, elle peut être déconnectée du téléviseur et prend alors l’apparence d’une tablette sur laquelle on peut fixer les Joycons, des manettes qui en font une véritable console portable. Cependant, si ce design est inédit pour une console majeure, l’idée avait déjà été utilisée en 2015 par l’accessoiriste Gamevice avec le Wikipad.

Cet accessoire pour iPad lancé en 2015 permettait lui aussi de fixer des manettes de chaque côté d’une tablette afin d’en faire une véritable console portable, manipulable aux boutons physiques et aux joysticks.

Selon Gamevice, Nintendo aurait ainsi copié le concept du Wikipad avec sa Switch et a donc attaqué le constructeur japonais en justice. La plainte, disponible sur le site RPX Insight, indique en effet que « le défendant (NDLR : Nintendo) ont enfreint directement et continuent à enfreindre le brevet 119 en faisant, utilisant, vendant, proposant et/ou important aux États-Unis, sans autorité, des produits et des équipements qui intègrent une ou plusieurs demandes du brevet 119».

À titre de dédommagements, Gamevice demande donc des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi. La plainte, déposée le 9 août, demande également un procès public. On ignore si celui-ci aura lieu et, le cas échéant, à quelle date.