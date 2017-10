Nintendo interdit les Let's Play sur YouTube

Vous ne verrez plus de Let’s Play de jeux Nintendo, tout du moins par sur des chaînes YouTube ayant adopté le Nintendo Creators Program.

Créé en 2015, ce programme a pour but d’encadrer les vidéastes diffusant des contenus appartenant à Nintendo. Le youtubeur doit faire la demande pour associer sa chaîne au programme. En contrepartie, le géant nippon lui reverse une partie des revenus publicitaires.



Nintendo y interdit désormais la diffusion en direct de vidéos de ses jeux. En cause, une trop grande découverte des gameplay et univers qui porterait préjudice aux ventes.



Nombre de youtubeurs se filment en train de parcourir un jeu en long et en large. Certains en ont d’ailleurs fait leur spécialité. Si voir un bout d’un jeu peut aider le consommateur à se faire un avis dessus, en montrer trop risquerait de lui ôter l’envie d’acheter ledit jeu. C’est à partir de ce postulat que Nintendo a exclu le live streaming sur YouTube.



« Vous ne pouvez pas diffuser du contenu sur YouTube Live avec un compte inscrit au Nintendo Creators Program. Si vous prévoyez de diffuser du contenu sur YouTube Live, vous avez plusieurs choix. Tout d'abord vous pouvez diffuser du contenu sur YouTube Live depuis une chaîne qui n'est pas inscrite au Nintendo Creators Program. Ou alors, vous pouvez annuler votre inscription au Nintendo Creators Program, et plutôt inscrire vos vidéos séparément », indique Big N dans la mise à jour des conditions d’utilisation de son service.

