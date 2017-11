Nio : une levée de fonds record pour s'imposer chez les voitures électriques ?

La dernière levée de fonds de la start-up chinoise Nio s’élève à plus d’un milliard de dollars grâce à l’entreprise Tencent Holdings Ltd. Le nouveau constructeur automobile chinois Nio est maintenant estimé à environ 5 milliards de dollars.

Une entreprise de près de 20 milliards d’Yuans.

Le fonds d'investissement américain Lone Pine Capital, le fonds spéculatif chinois CITIC Capital et le gestionnaire de fonds écossais Baillie Gifford figurent parmi les nouveaux partenaires de l’entreprise. Le mouvement financier reste cependant privé et aucune des entreprises n’a commenté l’information. Après avoir sauvé Snap Inc d’un effondrement, hier, Tencent a également annoncé une augmentation de près de 80 % des chiffres d’affaires de son unité de livres électroniques, China Literature Ltd.

Nio a été fondée par l’entrepreneur chinois William Li en 2014. En collaboration avec de grandes sociétés d’investissement telles que Hillhouse Capital Group et Sequoia Capital, l’entreprise se spécialise dans la conception de véhicules électriques. Son premier modèle de grand SUV électrique ES8 est par ailleurs prévu pour être disponible à partir de mi-décembre de cette année, avec des fonctionnalités aussi diversifiées que celles du Tesla Model X, selon Reuters. Une voiture électrique autonome est également prévue pour le marché américain dès 2020, en collaboration avec le quatrième plus grand constructeur automobile chinois, Chongqing Changan Automobile.