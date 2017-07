Le créateur de Legion planche sur un film consacré au Docteur Fatalis

De passage à la Comic-Con de San Diego (la SDCC pour les intimes), le réalisateur Noah Hawley a fait une annonce totalement inattendue : il travaille actuellement sur un film dédié à l'un des plus grands super-vilains de l'histoire, le Docteur Fatalis.



Noah Hawley est à la fois scénariste, mais aussi réalisateur. On le connaît surtout pour son travail sur les séries Fargo (dont la 3e saison vient d'être diffusée) et Legion. La 1re saison de cette série liée à l'univers des X-Men a rencontré un succès tel en début d'année, que la seconde a presque immédiatement été confirmée. Venu initialement pour parler de Legion à la Comic-Con, Noah Hawley a lâché une véritable petite bombe dans le monde cinématographique des super-héros : « Comme je suis à la Comic-Con, je voulais vous dire que je travaille sur un film pour la Fox. Le premier mot est "Doctor". Le second est "Doom" », a -t-il déclaré.



Voilà une adaptation que l'on n'attendait pas, puisque les dernières rumeurs concernant les projets cinématographiques de la Fox en matière de super-héros faisaient surtout état d'un film relatant les aventures des enfants des 4 Fantastiques. Né dans les pages de Fantastic Four, le Docteur Fatalis (Doctor Doom en version originale) est très probablement le pire ennemi du groupe de super-héros. Ayant failli plusieurs fois à conquérir la Terre, il a finalement réussi à recréer son propre univers, dans lequel il était considéré comme un dieu (voir la saga comics Secret Wars, à laquelle nous avons consacré un dossier). Le personnage est déjà apparu plusieurs fois à l'écran, c'étant dans Les 4 Fantastiques (2005), Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent (2007) et Les 4 Fantastiques (2015). Mais il n'avait jamais eu droit à son propre film.



Aucune date de diffusion, ni même de production ou de casting, n'a pour l'instant été annoncée. Toby Kebbell, qui incarnait le personnage dans la version des 4 Fantastiques de 2015, reprendra-t-il son rôle? Rien n'est moins sûr après le cuisant échec qu'a connu le film.