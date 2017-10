Nokia 2 : HMD dévoile son smartphone hyper endurant à moins de 100 euros

Après les Nokia 3, 5, 6, 7 ou 8, le constructeur finlandais HMD a présenté ce mardi son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Nokia 2.

HMD a beau s’être lancé en début d’année avec un coup de force de communication avec la nouvelle version du Nokia 3310, le constructeur finlandais, fondé par d’anciens responsables de Nokia, compte bien s’attaquer également aux smartphones. Après cinq smartphones haut ou milieu de gamme lancés en un an, le fabricant continue sur sa lancée avec un nouvel appareil d’entrée de gamme, le Nokia 2.

Le Nokia 2 est un smartphone aux caractéristiques clairement d’entrée de gamme avec un écran de 5 pouces affichant 1280 pixels par 720. Il est par ailleurs doté d’un processeur Snapdragon 212 de Qualcomm, de 1 Go de mémoire vive et de 8 Go de stockage, extensible avec un port microSD. Du côté de la photo, le smartphone bénéficie d’un capteur arrière de 8 mégapixels et d’un capteur frontal de 5 mégapixels pour les selfies. Enfin, comme ses prédécesseurs, le nouvel appareil de Nokia est équipé d’Android dans une interface « stock » en version 7.1.1.

Surtout, le Nokia 2 est équipé d’une batterie conséquente de 4100 mAh, particulièrement rare sur le segment des smartphones d’entrée de gamme. Une batterie qui devrait lui permettre, selon HMD, d’observer jusqu’à deux jours d’autonomie.

Le Nokia 2 sera disponible en Europe à un tarif là aussi particulièrement compétitif de 99 euros, en trois coloris : étain et noir, étain et blanc ou cuivre et noir.

