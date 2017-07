Nokia fait fuiter son Nokia 8

Le Nokia 8 est officiel ! Enfin, disons plutôt que son constructeur a commis une belle bourde en publiant une page complète lui étant dédiée, sur son site Internet.



L’incident n’a duré que quelques minutes, Nokia s’étant empressé de retirer la photo incriminée. Néanmoins, quelques internautes sont parvenus à capter l’instant, comme nos confrères de TechDroider.



D’intéressant, on ne trouve que la photo de trois quarts de l’appareil. Néanmoins, celle-ci permet d’avoir un premier aperçu de son design. Le Nokia 8 ne brille donc pas par son originalité. Monolithique, il est flanqué de trois boutons (volume et Power) sur sa partie droite et d’un autre en partie basse. Ce dernier est entouré par deux touches tactiles et devrait vraisemblablement intégrer un capteur d’empreintes. Son écran, de 5,3” et 2560 x 1440 pixels selon les rumeurs, est couvert par une dalle en verre 2,5D. Enfin, tous les bords de ce smartphone sont arrondis, lui donnant l’allure d’un iPhone, d’une certaine manière.



Aucune fiche technique n’apparaissait sur la page publiée par erreur. Il faut encore s’en remettre aux rumeurs qui évoquent la présence d’un Snapdragon 835 de 6 Go de RAM ainsi que d’un double capteur de 13 mégapixels chacun. Prochain haut de gamme de la filiale de HMD, le Nokia 8 doit être présenté officiellement le 31 juillet.

