Nokia annonce enfin son nouveau smartphone haut de gamme : le Nokia 8

Après plusieurs semaines d’attente, Nokia a enfin dévoilé ce mercredi son nouveau smartphone haut de gamme sous Android, le Nokia 8.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs smartphones

Depuis la revente de la marque Nokia à HMD Global en décembre dernier, le constructeur finlandais s’était contenté de sortir quelques smartphones d’entrée de gamme ou d’un coup d’éclat en février dernier avec l’annonce du nouveau Nokia 3310. Cependant, c’est bel et bien avec le Nokia 8 que la firme espère remonter sur le devant de la scène. Ce nouveau smartphone reprend la ligne que l’on a connu sous l’époque Microsoft, avec un design qui rappelle clairement celui des smartphones Lumia. Il est cependant équipé d’Android en version 7.1.1 sans aucune surcouche.

En termes de caractéristiques, le Nokia 8 a tout d’un smartphone haut de gamme. Il est en effet équipé d'un processeur Snapdragon 835, le plus puissant du marché, de 4 Go de mémoire RAM, de 64 Go de stockage, d'un écran de 5,3 pouces affichant 2560 pixels par 1440 et d'une batterie de 3090 mAh compatible quick Charge 3.0. Le Nokia 8 est également équipé pour la photo d’un double capteur de 13 mégapixels à l’arrière. A l’instar des doubles capteurs de Huawei et Honor, l’un permet de capturer les noirs et blancs tandis que le second est chargé d’enregistrer les couleurs. En façade également, le smartphone est doté d’un capteur de 13 mégapixels pour les selfies.

HMD Global a annoncé une disponibilité du Nokia 8 dès le mois de septembre. Le smartphone sera disponible en bleu mat, bleu brillant, orange ou argenté au tarif de 599 euros.