Le Nokia 8 dévoilé le 16 aout ?

HMD Global, la société détentrice de la licence Nokia sur les appareils mobiles, prépare un événement à Londres, le 16 août. Elle a déjà envoyé les invitations à la presse, mais la nature de ses futures annonces reste inconnue. L’évènement pourrait marquer le lancement Nokia 8 qui a fuité récemment. D’ailleurs, le smartphone haut de gamme était attendu officiellement fin juillet.

Le Nokia 8 se présente comme un concurrent sérieux du Galaxy Note 8 et de l’iPhone 8 d’Apple. Son processeur Qualcomm Snapdragon 835 est le même que celui du Samsung Galaxy 8 et du prochain Galaxy Note 8. Il devrait ainsi lui assurer de bons résultats sur les benchmarks avec une mémoire vive de 6 Go. Cependant, les premières images indiquent un design qui reste classique au niveau de son écran QHD de 5,3 pouces. Si les modèles actuels présentent un affichage sans bordures à l’image de l’Infinity Display de Samsung, le Nokia 8 se rapproche d’un smartphone traditionnel.

Le combiné pourrait également se distinguer par un capteur signé Carl Zeiss qui a récemment signé un accord avec la marque. HDM Global garde le secret sur les spécifications du Nokia 8. Son prix et sa disponibilité n’ont pas encore été communiqués.

