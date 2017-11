Vous pouvez désormais noter un restaurant sur l’application UberEats

UberEats a lancé une nouvelle mise à jour de son application. De nouvelles fonctionnalités ont été introduites et les utilisateurs ont désormais la possibilité d’évaluer les restaurants, mais également les plats qu’ils ont commandés. UberEats a fait son apparition en France en 2015, tout d’abord sur Paris puis ensuite vers d’autres villes comme Lyon ou Paris. Le service de livraison de repas à domicile vient concurrencer d’autres services tels que Deliveroo. UberEats est notamment fort de son partenariat avec la chaîne de restauration rapide McDonald’s.



Si le service existe depuis un moment déjà, des fonctionnalités essentielles manquaient à l’application comme un système de notation. C’est désormais chose faite puisqu’avec la nouvelle mise à jour, les clients pourront donner une note aux restaurants où ils auront passé commande. L’application UberEats affiche une nouvelle interface où il est possible non seulement de noter un restaurant, mais également des plats. Si les restaurants peuvent recevoir une note sur 5, les plats eux ne s’évaluent que grâce à un pouce vers le haut ou vers le bas. L’utilisateur peut même ajouter des commentaires et une section « Problèmes » permet de mettre en évidence les points faibles du restaurant. UberEats ne gardera que les données qui datent des 90 derniers jours.



En plus de mettre en place un système de notation, l’application recommandera aux utilisateurs des restaurants et des plats en se basant sur leur historique de commandes et leurs notations. Il y a également la possibilité de classer un restaurant en favoris afin que celui-ci se situe toujours en haut de la liste pour plus de praticité.

